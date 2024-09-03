Новости Башкортостана и Уфы
90
-1.19
99.26
-1.5
74.34
-2.94
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
3 Сентября , 17:00

В России 80% купленных в июле авто — новые

«Автостат»
Фото:«Автостат»

В июле доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов составила 81,3%, по данным НБКИ. Это 122,3 тыс. займов – на 0,8% больше, чем в июне.

«Достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».

По оценке агентства «Автостат», в июле россияне потратили на покупку новых легковых машин 404,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в июне (367,3 млрд) и на 41% больше, чем год назад (287,1 млрд – в июле 2023). Почти 15% указанной суммы ушло на отечественные машины —  59,2 млрд рублей. Соответственно, оставшиеся чуть более 85% – это затраты на покупку иномарок (345,4 млрд рублей). За январь-июль текущего года приобретено новых машин на 2,7 трлн рублей. Это  почти вдвое больше, чем за семь месяцев 2023 года.

Как сообщал Башинформ, в республике в июле средний чек автокредита составил 1,39 млн рублей. В том месяце жители региона получили 5,68 тыс. займов на покупку машины.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru