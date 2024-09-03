В России 80% купленных в июле авто — новые

В июле доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов составила 81,3%, по данным НБКИ. Это 122,3 тыс. займов – на 0,8% больше, чем в июне.

«Достаточно высокие темпы выдачи автокредитов по-прежнему сохраняются. Прежде всего, это обусловлено ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов. Кроме того, продолжают действовать акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».

По оценке агентства «Автостат», в июле россияне потратили на покупку новых легковых машин 404,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в июне (367,3 млрд) и на 41% больше, чем год назад (287,1 млрд – в июле 2023). Почти 15% указанной суммы ушло на отечественные машины — 59,2 млрд рублей. Соответственно, оставшиеся чуть более 85% – это затраты на покупку иномарок (345,4 млрд рублей). За январь-июль текущего года приобретено новых машин на 2,7 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем за семь месяцев 2023 года.

Как сообщал Башинформ, в республике в июле средний чек автокредита составил 1,39 млн рублей. В том месяце жители региона получили 5,68 тыс. займов на покупку машины.