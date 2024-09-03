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3 Сентября , 17:40

Резидент башкирской ТОР откроет производство полипропиленовых мешков

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Минэкономразвития России включило ООО «Орион» в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск». Компания проинвестирует в открытие предприятия более 17 млн рублей и запустит производство полипропиленовых мешков, которые применяются в промышленности повсеместно. Завод позволит обеспечить товаропроизводителей Башкортостана тарой и упаковкой местного производства по конкурентной цене. Инвестор планирует реализовать проект в течение 2024-2030 годов и создать 10 новых рабочих мест. 

– На сегодняшний день в Республике Башкортостан 131 компания получила статус резидента ТОР, что говорит о сохранении востребованности данного преференциального режима у инвесторов. Резидентами создано уже более 6,1 тыс. рабочих мест и вложено в экономику региона свыше 10,9 млрд рублей, – прокомментировал первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Автор:Элина Ахметова
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