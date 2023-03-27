В Уфе пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023»

27 мая в Уфе при поддержке благотворительного фонда «Территория счастья» и министерства культуры Республики Башкортостан пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023». Мероприятие объединит местных исследователей, ученых, предпринимателей и деятелей искусства вокруг темы изучения родословной и сохранения памяти о предках, а также гостей региона, сообщает «Башинформ».

«ГЕНТЕХ-2023» пройдет в городском пространстве «Арт-квадрат», где будет организован лекторий, зона мастер-классов и детских активностей. Также на мероприятии предусмотрена зона персональных консультаций, где можно задать любой интересующий вопрос профессиональному историку-генеалогу, арт-пространство с работами локальных художников и маркет. Участники фестиваля смогут посетить выставку родословных, шежере, которые приедут в Уфу со всей республики, а также увидеть детские художественные работы на тему «История моей семьи».

В программе предусмотрено множество лекций, среди которых:

«О чем может рассказать ваша собственная фамилия?» руководителя отдела генеалогии компании «Проект жизнь» Павла Пименова

«Искусственный интеллект и ДНК-тесты в генеалогических исследованиях» директора по продукту генетической компании Genotek

«Эффект бабочки: как, исследуя свою родословную, ты меняешь мир» генеалога, автора проекта “Клуб генеаголиков”

«Фотографии из личных архивов как инструмент исторического исследования» старшего научного сотрудника московского Политехнического музея Анны Котоминой

«Опыт исследования родословных крымских татар» историка-генеалога, основателя крупнейшего международного генеалогического интернет-сообщества «Генеалогия и Семейная история»

Параллельно с лекциями будут проходить мастер-классы:

«Краеведение в виртуальной среде»

«Работа в государственном архиве в Башкортостане. Рекомендации по поискам»

«Как собрать в родословном древе 77 000 человек. Опыт Петра Петрова»

Более подробная программа будет доступна на сайте гентехфест.рф. Для тех, у кого не будет возможности присоединиться в офлайн-формате, будет организована онлайн-трансляция. Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке.

Фестиваль семейной истории ГЕНТЕХ проводится ежегодно на протяжении четырех лет, однако в 2023 году впервые выходит в регионы, чтобы сделать акцент на изучении национальной идентичности разных народов, проживающих в России. Впервые международный генеалогический форум и премия ГЕНТЕХ прошли в 2018 году. Мероприятие посетило более 250 человек, на площадке выступили 15 спикеров из шести стран. В 2019 году мероприятие собрало более 600 зрителей, лекции прочли 20 спикеров из семи стран, а партнерами форума стали 18 компаний. Партнерами ГЕНТЕХ 2023 стали генеалогическая компания «Проект жизнь», Национальный музей Республики Башкортостан и галерея современного искусства «Мирас».