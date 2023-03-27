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В Уфе пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023»

27 мая в Уфе при поддержке благотворительного фонда «Территория счастья» и министерства культуры Республики Башкортостан пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023». Мероприятие объединит местных исследователей, ученых, предпринимателей и деятелей искусства вокруг темы изучения родословной и сохранения памяти о предках, а также гостей региона, сообщает «Башинформ».

«ГЕНТЕХ-2023» пройдет в городском пространстве «Арт-квадрат», где будет организован лекторий, зона мастер-классов и детских активностей. Также на мероприятии предусмотрена зона персональных консультаций, где можно задать любой интересующий вопрос профессиональному историку-генеалогу, арт-пространство с работами локальных художников и маркет. Участники фестиваля смогут посетить выставку родословных, шежере, которые приедут в Уфу со всей республики, а также увидеть детские художественные работы на тему «История моей семьи».

В программе предусмотрено множество лекций, среди которых:

  • «О чем может рассказать ваша собственная фамилия?» руководителя отдела генеалогии компании «Проект жизнь» Павла Пименова
  • «Искусственный интеллект и ДНК-тесты в генеалогических исследованиях» директора по продукту генетической компании Genotek 
  • «Эффект бабочки: как, исследуя свою родословную, ты меняешь мир» генеалога, автора проекта “Клуб генеаголиков” 
  • «Фотографии из личных архивов как инструмент исторического исследования» старшего научного сотрудника московского Политехнического музея Анны Котоминой
  • «Опыт исследования родословных крымских татар» историка-генеалога, основателя крупнейшего международного генеалогического интернет-сообщества «Генеалогия и Семейная история»

Параллельно с лекциями будут проходить мастер-классы:

  • «Краеведение в виртуальной среде»
  • «Работа в государственном архиве в Башкортостане. Рекомендации по поискам»
  • «Как собрать в родословном древе 77 000 человек. Опыт Петра Петрова» 

Более подробная программа будет доступна на сайте гентехфест.рф. Для тех, у кого не будет возможности присоединиться в офлайн-формате, будет организована онлайн-трансляция. Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке.

Фестиваль семейной истории ГЕНТЕХ проводится ежегодно на протяжении четырех лет, однако в 2023 году впервые выходит в регионы, чтобы сделать акцент на изучении национальной идентичности разных народов, проживающих в России. Впервые международный генеалогический форум и премия ГЕНТЕХ прошли в 2018 году. Мероприятие посетило более 250 человек, на площадке выступили 15 спикеров из шести стран. В 2019 году мероприятие собрало более 600 зрителей, лекции прочли 20 спикеров из семи стран, а партнерами форума стали 18 компаний. Партнерами ГЕНТЕХ 2023 стали генеалогическая компания «Проект жизнь», Национальный музей Республики Башкортостан и галерея современного искусства «Мирас».

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