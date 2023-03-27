В Уфе пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023»

27 мая в Уфе при поддержке благотворительного фонда «Территория счастья» и министерства культуры Республики Башкортостан пройдет V ежегодный фестиваль семейной истории «ГЕНТЕХ-2023». Мероприятие объединит местных исследователей, ученых, предпринимателей и деятелей искусства вокруг темы изучения родословной и сохранения памяти о предках, а также гостей региона, сообщает «Башинформ».
«ГЕНТЕХ-2023» пройдет в городском пространстве «Арт-квадрат», где будет организован лекторий, зона мастер-классов и детских активностей. Также на мероприятии предусмотрена зона персональных консультаций, где можно задать любой интересующий вопрос профессиональному историку-генеалогу, арт-пространство с работами локальных художников и маркет. Участники фестиваля смогут посетить выставку родословных, шежере, которые приедут в Уфу со всей республики, а также увидеть детские художественные работы на тему «История моей семьи».
В программе предусмотрено множество лекций, среди которых:
Параллельно с лекциями будут проходить мастер-классы:
Более подробная программа будет доступна на сайте гентехфест.рф. Для тех, у кого не будет возможности присоединиться в офлайн-формате, будет организована онлайн-трансляция. Регистрация на мероприятие осуществляется по ссылке.
Фестиваль семейной истории ГЕНТЕХ проводится ежегодно на протяжении четырех лет, однако в 2023 году впервые выходит в регионы, чтобы сделать акцент на изучении национальной идентичности разных народов, проживающих в России. Впервые международный генеалогический форум и премия ГЕНТЕХ прошли в 2018 году. Мероприятие посетило более 250 человек, на площадке выступили 15 спикеров из шести стран. В 2019 году мероприятие собрало более 600 зрителей, лекции прочли 20 спикеров из семи стран, а партнерами форума стали 18 компаний. Партнерами ГЕНТЕХ 2023 стали генеалогическая компания «Проект жизнь», Национальный музей Республики Башкортостан и галерея современного искусства «Мирас».