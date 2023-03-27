В Башкирии текущим летом нанесут около 13,8 тысячи километров разметки

Сразу после окончания ямочного ремонта в республике начнется нанесение разметки, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. Контракт на выполнение работ заключен с госкомпанией «Башкиравтодор».

Термопластиком нанесут разметку на протяженности более 1,57 тыс. км, краской — 12,22 тыс. км (с учетом краевой).

Работы планируется начать после 10 мая и завершить: краской — до 30 июня, термопластиком - до 30 июля.

«В рамках контроля выборочно будут проведены замеры коэффициентов световозвращения в условиях темного времени суток на сухом покрытии, светоотражения при дневном или искусственном освещении в сухом состоянии. Также будет замеряться дорожная разметка из термопластика над поверхностью покрытия», - проинформировал министр.