В Башкирии построят еще три придорожных комплекса с общим объемом инвестиций 134 млн рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

Придорожные комплексы появятся в Мелеузовском, Кармаскалинском и Белорецком районах республики.

Первый проект предполагает строительство многофункционального придорожного комплекса на дороге общего пользования местного значения «Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз». Он будет состоять из АЗС, кафе, магазина, шиномонтажной мастерской и автомойки. Объем инвестиций в этот проект превышает 52 млн рублей. В случае успешной реализации этого проекта, запланировано создание 15 новых рабочих мест.

Второй проект предусматривает строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса в Кармаскалах. Он расположится вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Уфа-Инзер-Белорецк».

Инвестор планирует вложить в проект 32 млн рублей. Как и в первом случае, здесь также планируется создать 15 рабочих мест.

«Еще один инвестор планирует строительство многофункционального придорожного комплекса «Самрай» вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Уфа-Инзер-Белорецк». Объем инвестиций - 50 млн рублей. Количество рабочих мест – 15», - рассказал глава минторга Башкирии Алексей Гусев и напомнил, что инвесторы могут претендовать на получение следующих мер поддержки: предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов; субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Всего в проработке у министерства торговли и услуг Башкирии сейчас находятся инициативы 97 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей.

Напомним, в 2022 году в Башкирии построены 52 торговых объекта, 24 СТО, 23 объекта АЗС (АГНКС, АГЗС), 15 пунктов питания, а также семь гостиниц, пять автомоек и три молельные комнаты.