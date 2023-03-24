Понедельник, 6 Апреля 2026
|
Уфа
+6 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
09:16 (UTC+5), 24 Марта 2023

Лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года признан МегаФон

МегаФон по итогам 2022 года сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт, а также выручке в этом сегменте, говорится в исследовании «Рынок М2М/IoT в 2022», опубликованном сегодня агентством Telecom Daily.

Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine), на 20% больше, чем годом ранее. При этом эксперты TelecomDaily прогнозируют дальнейший рост – ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится на 11% и будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.

МегаФон удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке – оператор обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении.

«Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста – активная цифровизация в различных сферах, например, в транспорте, ЖКХ, энергетике и других»,
отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Эксперты подтверждают, что наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ритейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле МегаФона IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры.

В сфере ЖКХ решения МегаФона позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы МегаФона также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.

МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru