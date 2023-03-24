Лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года признан МегаФон

Эксперты подтверждают, что наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ритейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле МегаФона IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры.

В сфере ЖКХ решения МегаФона позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы МегаФона также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.

МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.

Реклама. МегаФон