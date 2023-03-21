ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, и сроков размещения. Средства в китайской валюте можно разместить на срок от трех месяцев до двух лет.

Вклад доступен для открытия в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. При размещении в дистанционных каналах минимальная сумма вклада составляет 100 юаней, если продукт открывается в офисе ВТБ – 500 юаней.

Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% – до 3,44 трлн.

В целом, объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.