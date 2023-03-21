Андрей Назаров рассказал о перспективах агропромышленного комплекса Башкирии

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров выступил на пленарном заседании Агропромышленного форума, который открылся сегодня в Уфе.

Сегодня доля сельского населения республики превышает 38%, это более 1,5 млн человек, отметил руководитель регионального кабмина. Поэтому устойчивое развитие сельских территорий имеет важное значение для социально-экономического благополучия региона.

«В прошлом году аграрии Башкирии произвели продукции на 247 млрд рублей с ростом на 28%. Капиталовложения в отрасль превысили 17 млрд рублей, темп роста здесь составил 21%. С 2017 года агропромышленный экспорт увеличился в восемь раз (с 37 до почти 300 млн долларов). В пять раз стало больше экспортеров. Значительно изменилась структура экспорта. Если раньше мы поставляли в основном сырье, то сейчас — преимущественно переработанную продукцию», — подчеркнул премьер-министр.

Андрей Назаров считает, что для дальнейшего развития сельского хозяйства в республике необходимо повышение эффективности использования земельных ресурсов:

«Главой Башкортостана поставлена задача эффективно использовать каждый гектар земель сельскохозяйственного назначения. В этом году мы активно проводим их инвентаризацию. В будущем сельхозугодиями должны распоряжаться только добросовестные производители».

Еще одно важное направление деятельности АПК, на которое обратил внимание премьер-министр, это вопрос кадров. Последние три года республика активно занимается этой проблемой. Одно из направлений — уникальный проект по созданию «агроклассов», который в прошлом году на международной выставке «Золотая осень» признан одним из лучших в России. В сельских школах республики создано уже 70 агроклассов и 12 производственных площадок для обучения, эта практика будет масштабироваться.

Запущены программы по поддержке молодых профессионалов. Например, специалистам до 35 лет для дополнительного обучения или приобретения жилья предоставляются гранты в сумме 750 тысяч рублей. Благодаря мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда на предприятия агропромышленного комплекса трудоустроено свыше 2,3 тысячи человек. Дополнительное профессиональное образование смогли получить 660 человек.

Вместе с тем важно продолжить работу над повышением комфортности сельских территорий для жизни людей, заявил Андрей Назаров. В качестве примера он привел программу «Комплексного развития сельских территорий», благодаря которой более 500 семей республики улучшили жилищные условия. Построено около 90 объектов социальной и инженерной инфраструктуры более чем на 2 млрд рублей. Реализовано 130 проектов благоустройства сельских территорий. Хорошим подспорьем стала программа «Сельская ипотека» — за прошлый год в республике выдано более 790 льготных кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Улучшается медицинское обслуживание: только за один год введены в эксплуатацию 258 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Реализуются и другие программы, позволяющие улучшать жизнь на селе: «Земский доктор», «Сельский тренер», «Земский учитель» и другие.

Как ранее сообщал «Башинформ», 33-я международная выставка «АгроКомплекс» размещена на площади 17 600 кв. м. Это самая большая экспозиция в Башкортостане за всю выставочную историю. На открытой площади перед ВДНХ-Экспо на 9 тыс. кв. метрах представлено более 180 единиц сельхозтехники — современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования. На выставке «Агропродукты» представлена экспозиция от 45 сельскохозяйственных кооперативов и 42 производителей.

Первая выставка «Агрокомплекс» состоялась в Уфе в 1991 году. Свое оборудование, технологии и продукцию тогда представили 42 участника из 10 российских регионов. За многолетнюю историю выставка стала узнаваемой и популярной. Она заняла достойное место среди ключевых событий российского агропромышленного комплекса.