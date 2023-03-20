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Вчера, 16:38

Клиенты ВТБ в Башкирии увеличили объем налоговых платежей в 3,5 раза

Партнерский материал

По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн в Республике Башкортостан составил 7,4 млн рублей, увеличившись в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили около 5,4 тысяч клиентов банка в регионе, основная доля платежей пришлась на январь.

За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн в Поволжском федеральном округе совершили более 210 тыс налоговых платежей на общую сумму около 90 млн рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось более чем в 10 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 435 рублей.

В прошлом году клиенты ВТБ в Башкирии совершили более 27 тысяч налоговых платежей на общую сумму 74 млн рублей. В целом по стране пользователи ВТБ совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей, около половины отчислений пришлась на Московский регион (5 млрд). В топ-3 по объемам транзакций физических лиц также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,1 млрд рублей) и Пермский край (240 млн).

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

«В прошлом году мы серьезно обновили сервис оплаты налогов, повысив скорость, удобство и безопасность проведения таких платежей. Сейчас пользователи ВТБ Онлайн могут решить этот вопрос всего за пару кликов и без комиссии, в результате интерес к оплате налогов через приложение банка кратно вырос: мы видим, что жители Башкирии активно пользуются сервисом. За 2022 год мы приросли в 1,5 раза и по количеству платежей, и по объему. Помимо налогов в нашем мобильном приложении и интернет-банке можно также оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, страховку, в то числе по QR-коду из выставленной квитанции. Каталог постоянно дополняется новыми провайдерами»,
комментирует управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов.
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