Клиенты ВТБ в Башкирии увеличили объем налоговых платежей в 3,5 раза

По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн в Республике Башкортостан составил 7,4 млн рублей, увеличившись в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. С начала года налоги оплатили около 5,4 тысяч клиентов банка в регионе, основная доля платежей пришлась на январь.

За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн в Поволжском федеральном округе совершили более 210 тыс налоговых платежей на общую сумму около 90 млн рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось более чем в 10 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 435 рублей.

В прошлом году клиенты ВТБ в Башкирии совершили более 27 тысяч налоговых платежей на общую сумму 74 млн рублей. В целом по стране пользователи ВТБ совершили более 2,4 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей, около половины отчислений пришлась на Московский регион (5 млрд). В топ-3 по объемам транзакций физических лиц также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,1 млрд рублей) и Пермский край (240 млн).

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. Также предусмотрена возможность оплаты по квитанции. Кроме того, оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.