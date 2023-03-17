В Уфе из-за ремонта старого арочного моста через Белую вводятся ограничения на движение транспорта

В Уфе продолжается капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Как стало известно «Башинформу», для выполнения одного из этапов работ с 18 марта вводится временное частичное перекрытие движения по мосту-вставке и улице Набережной.

На мосту ограничение движения будет действовать по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21.00 до 06.00 в период с 18 марта по 18 мая.

На улице Набережной движение закроют полностью от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность» на все время производства работ – с 10.00 18 марта до 23.00 часов 18 мая.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, что капремонт арочного Бельского моста ведется с марта 2022 года в рамках предстоящего 450-летнего юбилея Уфы. При разработке проектной документации специалисты подошли к проекту очень деликатно и постарались полностью сохранить архитектурный облик судоходного пролетного строения в полном соответствии с существующим, ставшим за многие годы символом столицы Башкортостана и ее визитной карточкой.

После ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда из него будет функционировать 11 полос движения.