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Вчера, 16:36

В Башкирии с 1 апреля при ямочном ремонте начнут применять горячий асфальт

С 1 апреля в Башкирии заработают 26 асфальтовых заводов госкомпании «Башкиравтодор» — главного республиканского подрядчика дорожного ремонта. В холодное время года дорожники ведут ямочный ремонт с помощью холодного асфальта, а с наступлением строительного сезона применяют горячие смеси, которые отличаются большей прочностью.

По данным минтранса РБ, на сегодня для изготовления горячего асфальта запасено 312 тыс. тонн щебня и 5,8 тыс. тонн битума, и заготовка продолжается. В прошлом году к середине марта было заготовлено 237 тыс. тонн щебня и 3,6 тыс. тонн битума.

Сейчас асфальтовые заводы готовят к работе, их планируется запустить 1 апреля. В прошлом году они заработали 5 апреля. Как сообщал Башинформ, в 2022-м на ямочном ремонте задействовали 233 единицы техники.

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