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Вчера, 23:27

В апреле в Уфе продолжится массовая проверка квартирных счетчиков тепла и горячей воды

В апреле в Уфе продолжится массовая проверка квартирных приборов учета тепла и горячей воды.

Проверку ведут сотрудники ООО «Городская абонентская служба», которые являются официальными представителями «БашРТС». Представители теплоснабжающей компании снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учёта для жителей является бесплатной.

Как стало известно «Башинформу», сотрудники ООО «Городская абонентская служба» при себе должны иметь удостоверение с личным фото и печатью, а также заявку ООО «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки.

Данные мероприятия позволят определить, насколько реальный расход коммунальных ресурсов соответствует сведениям, передаваемым жителями самостоятельно. Кроме того, с 1 сентября изменился порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме — сверхнормативные СОИ возложены на собственников, а не на управляющую компанию. Соответственно, недостоверный учёт коммунальных ресурсов в многоквартирном доме может привести к несправедливому увеличению размера платы за СОИ в квитанциях.

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