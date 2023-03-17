На улицы Уфы вышли дорожные пылесосы

С наступлением благоприятных погодных условий уфимские коммунальные службы приступили к весенним работам по очистке городской территории после зимы. В частности, на столичные улицы вышла спецтехника по уборке смета и пыли. Как стало известно «Башинформу», из 225 единиц техники, которые сегодня работают на линии в дневную смену, 12 — вакуумная подметально-уборочная техника.

По-другому эту технику называют дорожным пылесосом. Принцип его работы схож с обычным бытовым: мощный вентилятор выдувает воздух, создавая вакуум в бункере и через входное отверстие в него затягивает мусор с дороги. Чтобы уборка шла эффективней боковые щётки сметают пыль вдоль бордюров, а основная вычищает остатки.

В Уфе также усилена работа по промывке дорожных барьерных ограждений. Для этого используется комбинированная дорожная машина с боковой щёткой. Наряду с вышеперечисленными работами на улицах города ведется ямочный ремонт, подбор мусора, мойка тротуаров, опор электропередач, светофорных объектов, остановок общественного транспорта и дорожных знаков. Кроме этого, рабочие активно удаляют несанкционированные надписи со зданий и ворошат снег.