Ключевая ставка сохранена на уровне 7,5% — Центробанк

По итогам заседания Совета директоров Банка России 17 марта ключевая ставка сохранена на уровне 7,5% годовых. В релизе Центробанка говорится: «Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров». Отмечается, что при усилении проинфляционных рисков регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Центробанк РФ ориентируется на инфляцию 5–7% по итогам года, 4% — по итогам 2024 года.