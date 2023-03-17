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Вчера, 18:19

Башкирия - вторая по числу поданных проектов на второй конкурс президентских грантов 2023 года

Башкирия — на второй строчке в рейтинге регионов-лидеров по количеству поданных проектов на второй конкурс президентских грантов 2023 года.

Как стало известно «Башинформу», по итогам второго конкурса президентских грантов 2023 года самыми активными по количеству поданных проектов оказались Белгородская область (630 заявок), Республика Башкортостан (590 заявок) и Санкт-Петербург (445 заявок).

Всего на конкурс НКО представили 11 379 проектов. В этот раз популярными грантовыми направлениями у авторов проектов стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 2 251 (19,8%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1 747 (15,3%), «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 1 742 (15,3%). В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 5 716 инициатив (50,2%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4 891 поданный проект (43%).

Итоги конкурса подведут в июне текущего года, старт реализации проектов начнется 1 июля.
 
Отметим, что в предыдущих конкурсах наша республика также была в лидерах страны (3 спец. конкурс 2022 года и 1 конкурс 2023 года).

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