В Башкирии почти в три раза сократилось количество долгостроев

В начале 2022 года в федеральном реестре проблемных объектов насчитывалось 106 домов из Башкортостана. Сейчас их число снизилось до 38, сокращение за год составило 2,7 раза. Более 2 600 тысяч жителей республики либо получили ключи от квартир, либо денежные компенсации.

«Несмотря на положительную динамику, число участников долевого строительства, чьи права еще предстоит восстановить, все еще остается значительным. Нужно предпринять все усилия, чтобы проблемных объектов к концу 2023 года не осталось в республике. К этому сроку Президент Российской Федерации поручил регионам обеспечить завершение всего начатого в стране строительства и не создавать появления новых обманутых дольщиков»,- подчеркнул главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов на совещании, посвященном социально–экономическим вопросам региона.

На нем были рассмотрены «дорожные карты» по завершению строительства каждого из 38 оставшихся многоэтажных дома с применением федеральных и региональных механизмов, а также меры по соблюдению установленных сроков сдачи жилья. Ситуацию с долевым строительством держат на контроле надзорные органы, которые проводят проверки в фирмах застройщиков.