Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 14:47

В Башкирии почти в три раза сократилось количество долгостроев

пресс - служба ГФИ по РБ
Фото:пресс - служба ГФИ по РБ

В начале 2022 года в федеральном реестре проблемных объектов насчитывалось 106 домов из Башкортостана. Сейчас их число снизилось до 38, сокращение за год составило 2,7 раза. Более  2 600 тысяч жителей республики либо получили ключи от квартир, либо денежные компенсации.

 «Несмотря на положительную динамику, число участников долевого строительства, чьи права еще предстоит восстановить, все еще остается значительным. Нужно предпринять все усилия, чтобы проблемных объектов к концу 2023 года не осталось в республике. К этому сроку Президент Российской Федерации поручил регионам обеспечить завершение всего начатого в стране строительства и не создавать появления новых обманутых дольщиков»,-  подчеркнул главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов на совещании, посвященном социально–экономическим вопросам региона.

На нем были рассмотрены «дорожные карты» по завершению строительства каждого из 38 оставшихся многоэтажных дома с применением федеральных и региональных механизмов, а также меры по соблюдению установленных сроков сдачи жилья. Ситуацию с долевым строительством держат на контроле надзорные органы, которые проводят проверки в фирмах застройщиков.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика