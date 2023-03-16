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Сегодня, 12:06

Уфимец накопил долгов на 235 тысяч рублей и лишился Mitsubishi Lancer

УГИБДД по РБ
Фото:УГИБДД по РБ

В Уфе 15 марта сотрудники госавтоинспекции на улице Ветошникова остановили Mitsubishi Lancer под управлением 39-летнего уфимца. При проверке документов информационная база данных показала, что водитель, который также является владельцем автомобиля, имеет общую задолженность на сумму 235 тысяч рублей, из них 33 тысячи рублей за нарушение ПДД.

«Федеральной службой судебных приставов, после оформления соответствующих документов, автомобиль был помещен на специализированную стоянку», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции и добавили, что совместная работа по выявлению должников продолжается.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Узнать о наличии штрафов можно на официальном сайте госавтоинспекции, а также на портале www.gosuslugi.ru.

Автор:Дарья Субботина
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