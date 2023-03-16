С 2019 года объем федеральной финансовой поддержки вырос в два раза - премьер-министр Башкирии

В Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования управления Федерального казначейства по Башкирии. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как подчеркнул премьер-министр региона Андрей Назаров, от слаженности работы казначейской системы во многом зависит своевременность строительства социальных объектов, предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Все денежные потоки из федерального бюджета проходят непосредственно через управление Федерального казначейства по республике. В 2022 году обеспечено своевременное зачисление в бюджетную систему России доходов на сумму 982 млрд рублей. При этом в консолидированный бюджет республики зачислено 349 млрд рублей доходов, или более трети от общего объема распределения», - констатировал Назаров.

Только в прошлом году в Башкирию привлечено более 98 млрд рублей федеральных средств. Это на 11 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

«С 2019 года объем федеральной финансовой поддержки вырос в два раза, - отметил премьер-министр правительства Башкирии. - Приоритетным направлением является, конечно, реализация национальных проектов. Объем их финансирования из федерального бюджета в 2022 году составил почти 39 млрд рублей. Это в два раза выше уровня предыдущих двух лет».

Одной из ключевых задач Управления Назаров назвал казначейское сопровождение целевых средств. К примеру, полный государственный финансовый контроль осуществляется в части проектов, реализуемых с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Среди них - «Южные ворота Уфы» и комплексная застройка Нефтекамска. Объем их финансирования составляет почти 20 млрд рублей. Казначейское сопровождение здесь – один из важных факторов результативного и эффективного освоения средств.

«Еще один из наших знаковых проектов – межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, объем инвестиций превысит 26 млрд рублей, - сообщил премьер-министр республиканского правительства. - Мы также активно готовимся к празднованию 450-летия Уфы. К этому знаменательному юбилею будет реализовано порядка 38 крупных проектов на сумму 48 млрд рублей. В этих проектах в той или иной степени предусматривается федеральное финансирование. Уверен, что конструктивное взаимодействие правительства республики и управления Федерального казначейства по РБ позволит нам успешно реализовать все эти проекты».

Между тем, по мнению вице-премьера правительства – министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, за четверть века управление Федерального казначейства по РБ прошло непростой путь становления и совершенствования работы. По ее словам, на сегодняшний день Управление успешно реализует все преимущества казначейской системы при исполнении бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивая надежный контроль за рациональным использованием государственных финансовых ресурсов.

В ходе торжественного мероприятия Андрей Назаров вручил сотрудникам управления Федерального казначейства по РБ правительственные награды за многолетний добросовестный труд в финансово-экономической сфере и высокий профессионализм.