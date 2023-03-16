Для строительства второй очереди объектов проекта «Южные ворота» требуется дофинансирование

«При этом прошу минстрой и глав субъектов держать на контроле объём градостроительного потенциала. Именно от него зависит задел, который позволит нам выполнить национальную цель по вводу 120 млн кв. м жилья в год», — сказал Марат Хуснуллин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что за последние годы отрасль демонстрирует положительную динамику. Он подчеркнул, что за 2020–2022 годы в стране введено в эксплуатацию более 277 млн кв. м жилой площади, из них за последние три года — более 131,3 млн кв. м многоквартирного жилья, что составляет почти половину общего объёма ввода.

в своём выступлении отметил, что строительный комплекс региона развивается стабильно, с хорошими показателями.

«Благодаря совместной работе с Минстроем России и поддержке федерального министерства мы сохранили хорошие темпы жилищного строительства. В прошлом году в Башкортостане впервые построили более 3 млн кв. м жилья и превысили установленный Минстроем России целевой показатель в 2,3 млн кв. м, — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. — У нас достаточно большое количество выданных разрешений на строительство. Поэтому планируем, что в 2023 году по вводу жилья превысим прошлогодний уровень».

Руководитель республики также доложил о строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры. Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии положительными темпами идёт строительство сетей водоснабжения по программе «Стимул». Это открывает возможности для возведения в уфимском Забелье ещё 16 млн кв. м жилья, добавил Радий Хабиров.



