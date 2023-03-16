Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 21:09

Для строительства второй очереди объектов проекта «Южные ворота» требуется дофинансирование

пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность масштабного транспортного проекта «Южные ворота», который реализуют в Уфе. Для строительства второй очереди объектов и сооружений необходимо рассмотреть вопрос финансирования работ, сообщил руководитель республики в ходе президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, принявший участие в совещании, поручил корпорации Дом.РФ проработать наиболее эффективную схему привлечения средств на проект «Южные ворота», передаёт информагентство «Башинформ».

По словам Марата Хуснуллина, 2022 год стал рекордным в стране по вводу жилья. И в этом прослеживается  системная работа регионов в этой сфере, отметил Марат Хуснуллин.

«При этом прошу минстрой и глав субъектов держать на контроле объём градостроительного потенциала. Именно от него зависит задел, который позволит нам выполнить национальную цель по вводу 120 млн кв. м жилья в год», — сказал Марат Хуснуллин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что за последние годы отрасль демонстрирует положительную динамику. Он подчеркнул, что за 2020–2022 годы в стране введено в эксплуатацию более 277 млн кв. м жилой площади, из них за последние три года — более 131,3 млн кв. м многоквартирного жилья, что составляет почти половину общего объёма ввода.

в своём выступлении отметил, что строительный комплекс региона развивается стабильно, с хорошими показателями.

«Благодаря совместной работе с Минстроем России и поддержке федерального министерства мы сохранили хорошие темпы жилищного строительства. В прошлом году в Башкортостане впервые построили более 3 млн кв. м жилья и превысили установленный Минстроем России целевой показатель в 2,3 млн кв. м, — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. — У нас достаточно большое количество выданных разрешений на строительство. Поэтому планируем, что в 2023 году по вводу жилья превысим прошлогодний уровень».

Руководитель республики также доложил о строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры. Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии положительными темпами идёт строительство сетей водоснабжения по программе «Стимул». Это открывает возможности для возведения в уфимском Забелье ещё 16 млн кв. м жилья, добавил Радий Хабиров.


Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика