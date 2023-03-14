Завод в Башкирии получил средства для производства импортозамещающих катализаторов

Салаватский катализаторный завод в Башкирии получил льготный заем федерального фонда развития промышленности для запуска производства композитных катализаторов. Об этом «Башинформу» сообщили в правительстве региона. Средства выделены в рамках программы «Проекты развития» на 5 лет.

Отмечается, что мощность нового производства составит 2,5 тыс. тонн ежегодно и позволит создать 60 рабочих мест.

«Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки, и это не только займы ФРП, но и такой действенный инструмент, как реализация инвестпроектов. Так, около полумиллиарда рублей инвестор направил на организацию производства порошкового силикагеля, он нужен для шинной, резинотехнической, фармацевтической отраслей. Республика поддержала инвестпроект налоговыми преференциями. Что касается нового производства композитных катализаторов, то здесь общий бюджет проекта составляет 1,1 млрд руб., из которых 499,6 млн руб. предоставил наш Фонд развития промышленности. Что крайне важно, уровень локализации производства составит 100%, при реализации проекта планируется использовать только российское сырье», — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Первые катализаторы должны выпустить уже в начале следующего года — они ориентированы на использование предприятиями топливно-энергетического комплекса.