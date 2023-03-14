Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:23

Айбулат Хажин призвал школьников активнее участвовать в онлайн-консультациях по ЕГЭ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин призвал учащихся выпускных классов активнее участвовать в онлайн-консультациях по подготовке к ЕГЭ.

«Бесплатные консультации проходят еженедельно с 15 до 17 часов по вторникам и четвергам, — напомнил министр. — Для вас предоставлена уникальная возможность узнать о типичных нарушениях, критериях оценивания, задать вопросы лучшим преподавателям вузов, учителям школ, членам республиканских комиссий. Наши эксперты проводят для вас разбор сложных заданий, что поможет вам набирать более высокие баллы».

Он добавил, что за три недели проведены консультации по подготовке к ЕГЭ по химии, литературе, математике, русскому языку, биологии, информатике и ИКТ, географии, по подготовке к ОГЭ — по иностранным языкам, химии, географии, литературе, физике и русскому языку. Однако явка, по словам министра, не высокая. Так, онлайн-консультацию по подготовке к ЕГЭ по русскому языку посмотрели на сегодняшний день 12,6 тысячи человек, а сдавать экзамен планируют 15 493 человека, математику посмотрели 4 150 человек, сдавать планируют 8 300.

Записи уже прошедших консультаций можно посмотреть на портале Электронное образование РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что основной период ЕГЭ-2023 начинается 26 мая, его открывают экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку назначен на 29 мая.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика