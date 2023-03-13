Пожилые пассажиры могут путешествовать на поездах со скидкой

Пассажиры поездов дальнего следования в возрасте от 60 лет могут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15%.

Решение о предоставлении скидки по тарифному плану «Для пассажиров 60+» до конца весны было принято для повышения доступности поездок для этой категории граждан, что позволит им путешествовать внутри страны с большим комфортом, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги — филиала РЖД.

Ранее приобрести билет по льготному тарифу для пожилых на праздничные дни мая было нельзя, и купить их можно было не позднее чем за 7 дней до даты поездки.

Теперь оформить такие проездные документы можно вплоть до дня отправления. Для покупки билета пассажирам нужен только паспорт.

Как ранее сообщал «Башинформ», с 1 сентября по 15 июня 50% льготами на проезд в пригородных электричках пользуются школьники и студенты. Дети до 7 лет пользуются бесплатным проездом.