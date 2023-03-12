В Уфе утвержден проект строительства продолжения улицы Айской до улицы Менделеева

Глава администрации Уфы утвердил проект строительства продолжения улицы Айской до улицы Менделеева. Сегодня Айская пересекает проспект Салавата Юлаева и переходит в улицу Бакалинскую. Ее новый участок планируется проложить между жилыми комплексами «Иремель» и «Московский». Он соединится с улицей Менделеева в районе средней общеобразовательной школы №19.

Для улучшения транспортных связей южной части Уфы также ведется реконструкция улицы Рабкоров на участке от ул. Высотной до Степана Кувыкина протяженностью 752 метра, строительство улицы Высотной с 4 полосами движения протяженностью 700 м и строительство улицы Академика Ураксина протяженностью 427 метров.

Строительство продолжения улицы Айской должно разгрузить Бакалинскую и Менделеева, повысить удобство проезда от Менделеева до проспекта Салавата Юлаева и далее - до проспекта Октября. Реконструкция улиц Кувыкина, Высотной и Академика Ураксина позволит транспорту более удобно и быстро попадать в микрорайон Зеленая роща и на выезд из Уфы у Каменной переправы в сторону федеральной трассы М-5. Кроме того, эти транспортные проекты обеспечат доступ к новому мосту, запланированному к строительству в районе Кузнецовского затона, который обеспечит альтернативный выезд на трассу Уфа - Аэропорт в районе ТЦ «Мега».