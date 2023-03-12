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Вчера, 22:28

В Башкирии стал известен точный перечень и объем работ по капремонту домов в 2023 году

Сейчас в регионе подрядные организации уже приступили к реализации плана капитального ремонта на 2023 год. Например, в Уфе ведется замена лифтового оборудования и капремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Всего в текущем году планируется выполнить 696 видов работ в 632 домах. В том числе отремонтируют 307 кровель, на 2 объектах плоские заменят на шатровые, проведут капремонт 23 фасадов и утепление 48. В 23 домах утеплят чердачные перекрытия. Системы водоснабжения и водоотведения обновят в 25 зданиях, теплоснабжения - в 23, электроснабжения - в 26, газоснабжения - в 22. В результате выполненных работ жилищные условия улучшат 113 948 человек.

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