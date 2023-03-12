БПЛА и микроэлектроника: как Башкирия создает и развивает новые высокотехнологичные производства?

Быстрый прогресс в электронике привел не только к резкому расширению возможностей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по визуальному контролю и съемке объектов, но и освоению ими таких новых сфер, как доставка грузов, пожаротушение и выполнение различных сельхозработ, которые раньше брала на себя только пилотируемая авиация. По итогам 2021 года рынок услуг беспилотников достиг в России объема 12 миллиардов рублей, а к 2030 году, по оценкам минпромторга РФ, он вырастет в 10 раз и достигнет 120 миллиардов.
Для налаживания производства БПЛА и создания условий для их коммерческого использования в нашем регионе реализуется «прорывной» проект «Создание отрасли беспилотной гражданской авиации», включенный в перечень приоритетных инвестпроектов. Проект рассчитан на реализацию в 2021-2030 годах. По расчетам, он обеспечит выпуск продукции на сумму 8,9 миллиарда рублей в год, создаст 5 тысяч рабочих мест в разных отраслях и обеспечит трудоустройство 3 тысяч выпускников республиканских вузов. Планы включают создание производства, испытательного и обучающих центров, а также нормативной базы для коммерческого использования дронов.
«Это беспрецедентный и очень интересный для Башкортостана проект, – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. – Мы поставили амбициозную задачу, которую можно решить только совместными усилиями на основе кластерного подхода».
Площадка для организации выпуска беспилотников выделена в Уфе на улице Рубежной рядом с трассой в аэропорт. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, причем уже на третий год реализации участники могут получить прибыль порядка 9 миллиардов рублей.
Проектные виды
По данным центра стратегических разработок РБ, организацию производства беспилотников возьмет на себя совместное белорусско-китайское предприятие, основной акционер которого - Национальная академия наук Беларуси. К сборке в Башкирии планируется интеллектуальный сельскохозяйственный комплекс агродрон А60-х. Исходя из характеристик агродрона, максимальная площадь обработки сельхозугодий составит около 33 гектаров за рабочий день.
«В сельском хозяйстве для использования авиации на химработах нужен сертифицированный аэродром, плюс по закону обработка с воздуха возможна только там, где не может проехать наземная техника, - пояснил директор центра стратегических разработок РБ Рустэм Давлетов, выступая перед депутатами Госсобрания. - Для беспилотников аэродром не нужен и они могут без проблем обрабатывать относительно небольшие по площади труднодоступные участки полей и даже теплицы. Один оператор может обслуживать до 6 БПЛА. В Турции многие теплицы обрабатываются именно беспилотниками. Аппараты работают над оцифрованными площадками и управляются автоматически по спутниковым координатам».
В Башкирии для обработки посевных площадей минеральными и органическими удобрениями минимально необходимая расчётная потребность использования дронов составит около 1500 штук. Запуск производства первых партий ожидается уже в 2023 году. Один сельскохозяйственный беспилотник республиканской сборки будет стоить порядка 1,7 миллиона рублей. Минсельхозом принята программа субсидирования 50% стоимости таких аппаратов.
«На первом этапе на площадке в Уфе планируется крупноузловая сборка беспилотников с поставкой компонентов из Китая через особую экономическую зону в Беларуси, что позволит использовать таможенные и налоговые льготы, - говорит Рустэм Давлетов. – В дальнейшем компоненты БПЛА будут локализовываться у местных производителей с доведением степени локализации до 50%».
Наряду с этим проектом, на авиазаводе в городе Кумертау планируется производство тяжелого беспилотника вертолетного типа БАС-200. Аппарат массой 200 килограмм способен поднимать до 50 килограммов полезной нагрузки, что позволяет устанавливать оборудование для круглосуточного мониторинга, транспортировки грузов, поисково-спасательных операций, тепловизионной съемки и многих других задач. Данный проект реализуется в сотрудничестве с белорусским конструкторским бюро «Беспилотные вертолеты».
В 2021 году летающая модель БАС-200 была представлена на авиасалоне МАКС, в мае 2022-го начались его сертификационные испытания, а сертификат типа был выдан 28 декабря. Оценив возможности аппарата, почта России заключила соглашение об использовании БАС-200 для перевозки грузов в труднодоступных регионах. Он будет работать на Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Буква закона
Федеральное законодательство весьма жестко регулирует коммерческое использование беспилотников, особенно тяжелых аппаратов массой более 30 килограмм, что сдерживает их практическое применение. Последние должны проходить специальную сертификацию в нескольких инстанциях, сроки которой доходят до 2 лет. И если БПЛА массой до 30 кг в России производит 76 компаний, то более тяжелые коммерческие аппараты из-за сложности сертификации пока не производит никто.
Важнейшим шагом для развития индустрии беспилотной авиации в Башкирии станет полученное в феврале положительное заключение Минэкономразвития РФ на введение в нашем регионе экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в ходе рабочего визита в республику. В рамках правового режима беспилотники смогут участвовать в перевозке грузов, аэрофотосъемке, патрулировании протяженных объектов и выполнении авиахимработ. По словам Максима Решетникова, установление ЭПР ожидается в ближайшее время.
Внедрение такого режима в Башкирии снимет ограничения на использование тяжелых беспилотников массой более 30 кг. Кроме того, согласование проведения авиахимработ со станцией защиты растений и другими органами будет необязательным, а БПЛА станет возможным использовать в том числе там, где может проехать наземная техника.
«После ввода особого правового режима все производители беспилотных аппаратов массой более 30 килограмм могут прийти в Башкирию и начать свободно работать, - говорит Рустэм Давлетов. – Создается единственная в России точка притяжения в части авиахимработ и других видов коммерческого использования тяжелых дронов. Эксперимент будет длиться три года и в случае положительного результата может быть распространен на территории всей страны. Но эти три года дадут нам неоспоримое преимущество перед другими регионами».
В рамках эксперимента в Башкирии будет создана интеллектуальная платформа «Флай Дрон» с системными модулями для регистрации, хранения и обработки данных обо всех участниках и их операциях.
Введение экспериментального режима также позволит создать специальную сервисную компанию, которая будет иметь свой парк аппаратов, штат операторов и работать по заявкам клиентов, прежде всего лесоводов, энергетиков и аграриев.
Электронный прорыв
Наиболее сложным местом развития производства беспилотников в нашей стране является дефицит собственной электроники, способной обеспечить выполнение задач при минимальной массе конструкции. Для преодоления этого отставания в Башкирии реализуется «прорывной» проект «создание федерального центра технологий печати и микроэлектроники».
На первом этапе в Уфе на улице Рубежной планируется создание «Радиоэлектронного технопарка РВ-1», для чего Башкирия получит федеральную субсидию.
«Строительство радиоэлектронного технопарка будет идти на участке площадью 30 тысяч квадратных метров, объем инвестиций в проект составит 1,2 миллиарда рублей, из которых 504 миллиона покроет субсидия из федерального бюджета, - уточнил Рустэм Давлетов. - Потенциальными резидентами выступят компании из Уфы, Санкт-Петербурга и Минска, с ними уже заключены соответствующие соглашения. В рамках второго этапа реализации «прорывного» проекта развития Башкирии будет создаваться дизайн-центр печатной электроники - основа отрасли, применяющей аддитивные методы для производства электронных компонентов, модулей и устройств. Дизайн-центр будет обеспечивать создание новой продукции от разработки материалов и топологии компонентов до серийного производства».
В 2023 году РВ-1 должен войти в федеральный реестр промышленных технопарков минпромторга РФ. Резиденты технопарка будут заниматься производством систем связи для силовых структур по криптозащищенным каналам и электронных компонентов для беспилотников. К 2030 году в технопарке планируется создание 370 рабочих мест, а валовой выпуск радиоэлектронной продукции превысит 3,6 миллиарда рублей.