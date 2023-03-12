БПЛА и микроэлектроника: как Башкирия создает и развивает новые высокотехнологичные производства?

Быстрый прогресс в электронике привел не только к резкому расширению возможностей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по визуальному контролю и съемке объектов, но и освоению ими таких новых сфер, как доставка грузов, пожаротушение и выполнение различных сельхозработ, которые раньше брала на себя только пилотируемая авиация. По итогам 2021 года рынок услуг беспилотников достиг в России объема 12 миллиардов рублей, а к 2030 году, по оценкам минпромторга РФ, он вырастет в 10 раз и достигнет 120 миллиардов.

Для налаживания производства БПЛА и создания условий для их коммерческого использования в нашем регионе реализуется «прорывной» проект «Создание отрасли беспилотной гражданской авиации», включенный в перечень приоритетных инвестпроектов. Проект рассчитан на реализацию в 2021-2030 годах. По расчетам, он обеспечит выпуск продукции на сумму 8,9 миллиарда рублей в год, создаст 5 тысяч рабочих мест в разных отраслях и обеспечит трудоустройство 3 тысяч выпускников республиканских вузов. Планы включают создание производства, испытательного и обучающих центров, а также нормативной базы для коммерческого использования дронов.

«Это беспрецедентный и очень интересный для Башкортостана проект, – подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. – Мы поставили амбициозную задачу, которую можно решить только совместными усилиями на основе кластерного подхода».

Площадка для организации выпуска беспилотников выделена в Уфе на улице Рубежной рядом с трассой в аэропорт. Объем инвестиций составит около миллиарда рублей, причем уже на третий год реализации участники могут получить прибыль порядка 9 миллиардов рублей.

Проектные виды

По данным центра стратегических разработок РБ, организацию производства беспилотников возьмет на себя совместное белорусско-китайское предприятие, основной акционер которого - Национальная академия наук Беларуси. К сборке в Башкирии планируется интеллектуальный сельскохозяйственный комплекс агродрон А60-х. Исходя из характеристик агродрона, максимальная площадь обработки сельхозугодий составит около 33 гектаров за рабочий день.

«В сельском хозяйстве для использования авиации на химработах нужен сертифицированный аэродром, плюс по закону обработка с воздуха возможна только там, где не может проехать наземная техника, - пояснил директор центра стратегических разработок РБ Рустэм Давлетов, выступая перед депутатами Госсобрания. - Для беспилотников аэродром не нужен и они могут без проблем обрабатывать относительно небольшие по площади труднодоступные участки полей и даже теплицы. Один оператор может обслуживать до 6 БПЛА. В Турции многие теплицы обрабатываются именно беспилотниками. Аппараты работают над оцифрованными площадками и управляются автоматически по спутниковым координатам».

В Башкирии для обработки посевных площадей минеральными и органическими удобрениями минимально необходимая расчётная потребность использования дронов составит около 1500 штук. Запуск производства первых партий ожидается уже в 2023 году. Один сельскохозяйственный беспилотник республиканской сборки будет стоить порядка 1,7 миллиона рублей. Минсельхозом принята программа субсидирования 50% стоимости таких аппаратов.

«На первом этапе на площадке в Уфе планируется крупноузловая сборка беспилотников с поставкой компонентов из Китая через особую экономическую зону в Беларуси, что позволит использовать таможенные и налоговые льготы, - говорит Рустэм Давлетов. – В дальнейшем компоненты БПЛА будут локализовываться у местных производителей с доведением степени локализации до 50%».