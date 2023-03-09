За 3 прошедших года объем республиканской господдержки промышленности составил 8 миллиардов рублей

За прошедшие 3 года объем республиканской государственной поддержки по линии промышленности составил 8 млрд. рублей и это существенное подспорье для развития производств, сказал сегодня на коллегии Минпрома республики глава ведомства Александр Шельдяев.

Предприятия легкой промышленности в 2022 году получили государственную финансовую поддержку, общая сумма которой составила 185 млн. рублей, из них 57 предприятий получили поддержку для приобретения сырья и материалов на общую сумму 140 млн рублей, 51 предприятие на приобретение оборудования на сумму 40,8 млн рублей. На эти средства фабрики обновили оборудование для пошива, нарастили производственный потенциал, а также возместили затраты на закуп материалов.

«В 2023 году поддержка легкой промышленности будет продолжена. В этих целях в бюджете республики на 2023 год предусмотрено 155 млн рублей (сырье и материалы – 100 млн рублей, оборудование – 50 млн рублей, доходогенерирующие проекты – 5 млн рублей).

Также организациям лесопромышленного комплекса республики предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования. В 2022 году 61 предприятию ЛПК направлено субсидий на сумму более 67,9 млн рублей. В 2023 году продолжится поддержка предприятий лесопромышленного комплекса. На возмещение затрат, связанных с приобретением нового целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования, новой лесозаготовительной и лесовозной техники в бюджете республики предусмотрено 40 млн рублей», - отметил Александр Шельдяев.

Минпромом Башкортостана разработана подпрограмма «Развитие производства технических средств реабилитации и реабилитационного оборудования». В ее рамках будет реализована мера поддержки, предполагающая субсидирование затрат на приобретение нового оборудования. Возмещению будет подлежать 50% фактических затрат, но не более 5 млн рублей на одного получателя. На реализацию этой меры в бюджете республики на 2023 год предусмотрено 20 млн руб.

«Мы эффективно используем инструментарий Фонда развития промышленности. Наш фонд стабильно в пятерке лучших по России, общая капитализация фонда составляет более 1,2 млрд. рублей. В прошедшем году по линии фонда поддержано 33 проекта с общим объем инвестиций более 8,3 млрд. рублей. По линии федерального фонда на реализацию проектов привлечено 3,4 млрд. рублей общим объемом инвестиций по проектам 6,9 млрд рублей», - сказал министр.