В Ишимбае инвесторам предлагается 3 га земли под торгово-развлекательный центр

В Ишимбае подготовлена новая инвестиционная площадка — участок площадью 3,4 га вблизи общественно-деловой зоны города предлагается под строительство торгово-развлекательного комплекса.

«Ишимбай находится в одной агломерации с двумя крупными городами, это способствует формированию значительного потока покупателей. Участок можно подключить ко всем коммуникациям — электро-, газо-, водоснабжения и отведения, он обеспечен подъездными путями», - рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Инвестору предоставят консультации и поддержку при реализации проекта, помощь во взаимодействии с муниципалитетом и ресурсоснабжающими организациями. Ознакомиться с видеопрезентацией участка можно здесь.