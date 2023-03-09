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Вчера, 23:06

В Башкирии названо число домов и людей, попадающих в зону подтоплений при максимальном паводке

В рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РБ и Республиканской противопаводковой комиссии рассмотрено несколько значимых вопросов. Это вопросы готовности сил и средств к пропуску паводковых вод в 2023 году и утверждения группировки сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Деятельность Башкирской территориальной подсистемы РСЧС традиционно планируется на самую худшую обстановку, при которой в зону подтопления попадает территория 42-х муниципальных образований, свыше 20 тысяч жилых домов и до 80 тысяч человек. Анализ показал, что в большом количестве случаев источниками подтоплений стали талые воды по причине засорения ливневой канализации, водопропускных труб и водоотводных каналов", – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

 

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