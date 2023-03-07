Порядка 55% случаев отключения коммунальных ресурсов приходятся на сферу энергоснабжения

Во вторник и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказала, что за период с 27 февраля по 6 марта в республике произошло 69 случаев отключения коммунальных ресурсов. Из них 55% случаев — это отключение электричества. По всем озвученным отключениям ремонтные работы по восстановлению проведены. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена.

Также, по ее словам, произошел один случай аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления. Так, 5 марта в Уфе для устранения повреждений на водопроводной сети была приостановлена подача холодного водоснабжения. Под отключением оказались три многоквартирных дома и один социальный объект с охватом 370 потребителей. Продолжительность отключения составила 10 часов.

Всего в Уфе за прошлую неделю было более 20 плановых и аварийных отключений. Устранение аварий завершено в пределах нормы времени. Под отключением оказались 73 дома.

Ирина Голованова также доложила, что уборкой населенных пунктов региона на минувшей неделе занимались более 2,5 тысячи единиц техники и свыше 3,7 тысячи дворников.