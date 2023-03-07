Летом из Уфы будут открыты дополнительные авиарейсы по внутренним направлениям

В 2022 году из Уфы были открыты 7 новых направлений внутренних авиарейсов - Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар.

В 2023 году прорабатывается вопрос по открытию рейсов в Кемерово, Мурманск и Сыктывкар.

C 26 марта в аэропорту «Уфа» вводится летнее расписание. Маршрутная сеть на летний период 2023 года сформирована с учетом максимального удовлетворения потребностей жителей Республики Башкортостан как в части деловых поездок, так и курортного отдыха.

На московском направлении в летний период будет выполняться 15-16 ежедневных рейсов. В Санкт-Петербург будет выполняться 6-8 рейсов в день. Планируется 8-10 ежедневных рейсов на российские курорты в Сочи, Минеральные Воды. Региональная программа будет представлена широкой географией по более чем 35 направлениям.