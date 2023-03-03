С марта при продаже бутилированной питьевой воды продавцы должны сканировать код маркировки

Министерство торговли и услуг РБ сообщает, что с 1 марта все организации, реализующие упакованную воду, должны сканировать код data-matrix (код маркировки) на кассе при продаже маркированной продукции и передавать сведения о продажах в систему маркировки с использованием онлайн-касс.

Предприятия общественного питания, гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa), государственные и муниципальные учреждения, реализующие упакованную воду в розницу с применением ККТ, обязаны также подавать в информационную систему мониторинга сведения о продаже упакованной воды с 1 марта 2023 года.

В случае использования продукции исключительно для собственных нужд или производственных целей, государственные и муниципальные учреждения должны подавать сведения об обороте и выводе из оборота маркированной продукции с 1 декабря 2023 года.