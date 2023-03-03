На Кубе начнут принимать к оплате карты «Мир»

Скоро на Кубе начнет работать российская платежная система «Мир». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на посла России в Гаване Андрея Гуськова.

По словам дипломата, подготовка к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близка к завершению. С внедрением карт системы «Мир» на этом острове можно ожидать роста туристического потока из России, добавил Гуськов.

Над внедрением российской системы Гавана работает совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года. На сегодняшний день картами «Мир» можно пользоваться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Также сейчас ведутся переговоры об использовании карт «Мир» в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае.

Между тем выпуск карт системы «Мир» по итогам 2022 года вырос на 60 процентов. За это время выпущено в общей сложности 182 млн карт.