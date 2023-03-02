В мэрии Уфы рассказали о ходе строительства развязки на пересечении улиц Пугачева и Рыленко

В мэрии Уфы рассказали о ходе строительства транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко, которая является частью «Южных ворот» Уфы. Проект реализуется к 450-летнему юбилею столицы Башкортостана. 2 марта мостостроители приступили к монтажу балок нового пролетного строения.

«Пока установили две балки, всего их будет 80. До этого этапа работ на новом путепроводе подрядчики устроили 102 буронабивные сваи из 108. Уже на следующей неделе данная часть строительства будет завершена», — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам главного инженера мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Евгения Юткина, на сегодняшний день опора № 1 готова на 90%, осталось устроить шкафные стенки. Готовность второй и третьей — стопроцентная.

«По четвертой опоре занимаемся устройством котлованов и срубкой шламового слоя буронабивных свай. На пятой — устройством буронабивных свай», — рассказал он о ходе работ.

Юткин добавил, что одновременно рабочими ведутся работы по устройству ливневой канализации, переустройству сетей «Уфаводоканала», отсыпке дорожного полотна. Вместе с подрядчиками на объекте задействовано порядка 120 человек. Количество техники варьируется от 20 и выше.