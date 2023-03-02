Центр поддержки экспорта Башкирии награжден за поддержку женщин-предпринимателей

Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Победителей наградили в ходе торжественной церемонии в Совете Федерации. Лучшие ЦПЭ были определены в номинациях «Динамика вовлечения в экспорт», «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение». Федеральная конкурсная комиссия оценивала центры по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.

ЦПЭ Башкирии стал лучшим в номинации «Динамика вовлечения в экспорт», получил «серебро» в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение».

«Совет Федерации уже завоевал статус главной площадки по диалогу с женским бизнес-сообществом России. Эта тема традиционно является одной из центральных и на Евразийском женском форуме, и на других мероприятиях, проводимых под эгидой палаты», - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на участие женщин в высокотехнологичных секторах. Так, например, в электроэнергетике женщин – 36%, в атомной энергетике – порядка 32%. Аналогичные показатели и во многих других отраслях. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах, как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.

По словам Валентины Матвиенко, в сложных условиях на государственном уровне выстроилась системная поддержка бизнеса. Снижается регуляторная нагрузка, действуют специальные программы поддержки женского предпринимательства. Вовлечению женщин в новые технологии уделено особое внимание в новой Национальной стратегии действий в интересах женщин.

«Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А Центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки», - подчеркнул Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Ежегодный конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» призван тиражировать лучшие практики поддержки женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов России. Решение о создании было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации. В состав конкурсной комиссии входят представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.