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Вчера, 15:49

Минсельхоз Башкирии выбрал тактику посевной-2023

Главное — успеть завершить сев до дождей.

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

В Аургазинском районе прошла первая в этом году зональная агроконференция. На ней обсуждалась стратегия предстоящей посевной для 17 районов предуральской зоны.

«Достоверных долгосрочных прогнозов погоды не бывает, поэтому будем готовиться к худшему — к засухе. В прошлом году требовали отсеяться как можно быстрее, в итоге до дождей яровые успели посеять на 80% площадей — и не прогадали, вырастили рекордный урожай. Будем работать по такому сценарию и в текущем году», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. В идеале, сказал он, хорошо бы проводить посевную за пять дней, а уборочную — за десять. Но для этого необходимо больше техники — только парк зерноуборочных комбайнов нужно увеличить в 2,5 раза, отметил глава башкирского АПК.

По данным замминистра Ирика Суракова, в 2023 году планируется засеять 2,88 млн га (в 2022 — 2,17 млн га), 15% от этой площади — элитными семенами. Так как в хозяйствах региона имеется на продажу 83 тыс. тонн «элиты» при потребности 86 тыс. тонн, завезти придется лишь 3 тыс. тонн. Он напомнил, что приобретение элитных семян субсидируется республиканским бюджетом.

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