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Вчера, 14:22

В выписках из ЕГРН по запросу интересующихся не будет личных данных собственника

С 1 марта выписки из ЕГРН не будут содержать персональные данные собственника, если сведения запрашивают посторонние. Запрет на передачу личных данных поможет исключить случаи мошенничества, указали в Росреестре. А кроме того, благодаря этой мере предосторожности уже не перепродашь сведения ЕГРН и не создашь сайты-двойники — они не будут востребованы без полноты данных.

 При желании владелец недвижимости может разрешить раскрывать свою личную информацию, подав заявление в Росреестр. Если же его нет, личные данные будут отображаться для тех, кто и так их знает — самих собственников, их супругов, наследников, арендаторов, а также для арбитражного управляющего, кадастровых инженеров, нотариуса, представителей госорганов.

Также с 1 марта появится возможность проверить достоверность выписки из ЕГРН через специальный QR-код, который будет доступен на официальном сайте ведомства (rosreestr.gov.ru).

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