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Вчера, 16:16

В Башкирии подведены итоги исполнения бюджета в первом месяце 2023 года

По данным министерства финансов РБ, по состоянию на 1 февраля 2023 года исполнение консолидированного бюджета Республики Башкортостан по доходам составило 12 907,4 млн рублей или 81,4% к аналогичному периоду 2022 года, из них налоговые и неналоговые доходы составили 6 297,1 млн рублей или 2,6% к годовому плану, со снижением по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2022 года на 5 701 млн рублей или в 1,9 раза. Снижение поступлений налоговых доходов связано с введением с 1 января 2023 года нового порядка уплаты налогов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через единый налоговый счет, открытый в управлении федерального казначейства по Тульской области.

Основными источниками доходов, как и в прошлом году, остаются: налог на доходы физических лиц – 48,6% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, налог на прибыль организаций – 14,9%, акцизы – 6,9%, налоги на совокупный доход – 4,1%, налоги на имущество – 2,8% соответственно. При этом неналоговые доходы поступили в сумме 1 353,4 млн рублей, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 477,7 млн рублей или в 1,5 раза в значительной степени за счет роста поступления доходов от сумм пеней, установленных Налоговым кодексом РФ, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с начала года в новом порядке.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе 2023 года профинансированы в объеме 15 655,3 млн рублей, с ростом на 22,2% к уровню соответствующего периода 2022 года. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 84,6% всех расходов или 13 241,4 млн рублей.

Бюджет Республики Башкортостан за январь 2023 года исполнен по доходам в сумме 12 520,1 млн рублей (со снижением на 15,9% к уровню аналогичного периода 2022 года), в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 4 592,2 млн рублей (со снижением в 2,1 раза к уровню аналогичного периода 2022 года), по расходам – в сумме 15 336,6 млн рублей (с ростом на 15,6% к уровню аналогичного периода 2022 года).

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