Стало известно, в каких домах Уфы в этом году будет сделан капремонт системы электроснабжения

В этом году запланировано отремонтировать системы электроснабжения 13 домов, расположенных в Уфе. За период действия программы в 2014 по 2022 годах в Башкирии были капитально отремонтированы системы электроснабжения 890 многоквартирных домов.

Капремонт систем электроснабжения проводится с учетом требований «Закона об энергосбережении». Замена кабелей, установка датчиков движения и энергосберегающих ламп помогут существенно сократить потребление электроэнергии в местах общего пользования.

Перечисленные работы может выполнять только подрядчик, имеющий соответствующие допуски.

В 2023 году в Уфе ремонт электропроводки будет выполнен по следующим адресам: пер. Запорожский, 7; пр. Октября, 50, 63/1, 71/2, 71/3; ул. 50 лет СССР, 43; ул. 50-летия Октября, 6/8; ул. Заводская, 8; ул. Левитана, 71; ул. Мубарякова, 10/1; ул. Парковая, 16; ул. Салавата, 13; ул. Софьи Перовской, 11.