Более 30 процентов женщин-предпринимателей пользуются услугами Центра поддержки экспорта Башкирии

Центр поддержки экспорта РБ занял первое место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт» и второе место в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение» во всероссийском конкурсе центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». В конкурсе приняли участие центры поддержки экспорта из 82 регионов России, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии целенаправленно создаются условия для поддержки женского предпринимательства. По итогам 2022 года треть всех пользователей услуг Центра поддержки экспорта РБ, а именно 337 предпринимателей – это женщины, что в 15 раз больше уровня 2021 года.

Женщин-предпринимателей Башкирии активно вовлекают во внешнеэкономическую деятельность, в первую очередь через инструменты поддержки малого бизнеса. Одним из успешных примеров является Аделя Литягина, основатель компании Ameli по производству детских игрушек из фетра, которая при содействии республики разместила продукцию на международных электронных торговых площадках и смогла наладить продажи в 17 странах мира.