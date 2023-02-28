Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 13:50

Более 30 процентов женщин-предпринимателей пользуются услугами Центра поддержки экспорта Башкирии

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Центр поддержки экспорта РБ занял первое место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт» и второе место в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение» во всероссийском конкурсе центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». В конкурсе приняли участие центры поддержки экспорта из 82 регионов России, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии целенаправленно создаются условия для поддержки женского предпринимательства. По итогам 2022 года треть всех пользователей услуг Центра поддержки экспорта РБ, а именно 337 предпринимателей – это женщины, что в 15 раз больше уровня 2021 года.

Женщин-предпринимателей Башкирии активно вовлекают во внешнеэкономическую деятельность, в первую очередь через инструменты поддержки малого бизнеса. Одним из успешных примеров является Аделя Литягина, основатель компании Ameli по производству детских игрушек из фетра, которая при содействии республики разместила продукцию на международных электронных торговых площадках и смогла наладить продажи в 17 странах мира.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика