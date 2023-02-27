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Сегодня, 11:18

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных 17 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Советского района Уфы проверила исполнение бюджетного законодательства. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ноябре 2018 года генеральный директор АО «Башкоммунэнерго» получил из бюджета республики субсидию на модернизацию средств жилищно-коммунального комплекса.

Затем он заключил договоры поставки оборудования на сумму более 17 млн рублей. Таким образом деньги были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения.

«В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере», — проинформировали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что по данному факту ранее в августе 2022 года уже было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). В январе–феврале 2023 года была проведена новая проверка. В действиях экс-директора компании выявлен специальный состав по ст. 285.1 УК РФ и материалы прокуратурой направлены в следственный орган. Предыдущее дело по ст. 285 УК РФ прекращено.

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