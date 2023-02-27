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Вчера, 17:44

Башкирия в 2022 году получила дивидендов от госимущества на 8,45 млрд рублей

В минземимущества Башкирии озвучили финансовые результаты работы ведомства в 2022 году. Как сообщила на оперативном совещании правительства республики глава МЗИО Наталья Полянская, в прошлом году республиканский бюджет получил доходы:

от продажи земель — 955,9 млн руб.,

от аренды земель — 3,5 млрд руб.,

дивидендов — на 8,45 млрд руб.,

сдача в аренду госимущества (кроме земли) — 301,9 млн руб.,

продажа госимущества — 109,3 млн руб.,

аренда имущества, которым управляют госорганы — 9,5 млн руб.,

прибыль ГУПов (их 33) — 4,4 млн руб.

Общая сумма поступлений в бюджет от деятельности МЗИО составила 13,33 млрд рублей. Львиная доля доходов приходится на дивиденды, другая крупная статья — доходы от аренды земельных участков.

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