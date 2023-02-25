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Вчера, 18:21

Жителей Салавата приглашают повысить финансовую грамотность

Минфин Башкирии информирует, что 2 марта в Салавате пройдут мероприятия по повышению финансовой грамотности «Диалоги о финансах».

Серия мероприятий, которая пройдет в течение дня, рассчитана на интересы и потребности разных аудиторий. Так, предпринимателям расскажут, как работает Единый налоговый счет; для детей и школьников пройдут финансовые игры и уроки, где они закрепят ключевые навыки по финансовой культуре; взрослым разъяснят как оформить матпомощь, справиться с кредитной нагрузкой, открыть бизнес с помощью государственной поддержки.

Ранее «Башинформ» рассказывал, какой уровень финансовой грамотности имеют жители республики

12+

Автор:Роман Якимчук
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