Двукратный рост за 4 года: как в Башкирии возрождается самая проблемная отрасль промышленности?

В постсоветские годы легкая промышленность оказалась наиболее пострадавшей среди всех отраслей производства. Так, в Уфе в помещениях некогда успешных и крупных не только по региональным, но и общероссийским меркам швейных фабрик «Мир», «8 Марта», а также Уфимского хлопчатобумажного комбината открылись торговые центры. Сильнейший спад был отмечен в обувном и кожевенном производстве.

Схожие процессы происходили во всех регионах нашей страны. Кризис 1990-х годов нанес сильнейший удар по отечественному легпрому. Открытие внутреннего рынка привело к массовому притоку дешёвых импортных товаров. Отечественная продукция во многих случаях оказалась неконкурентоспособной по сравнению с иностранной, особенно из Турции и Китая. В итоге в 2003 году доля легпрома в общем объёме производства России составляла 1,4%, сократившись с 11,9% уровня 1990 года, то есть почти в десять раз.

Сейчас в мировом валовом продукте легкая промышленность занимает 6%, ее товарооборот за последние 10 лет увеличился более чем в 2 раза. На российский сегмент приходится всего 2 % мирового товарооборота. При этом его доля в ВВП страны составляет лишь 0,2%. Относительно небольшой удельный вес легпрома характерен и для Башкирии, где данный показатель в структуре валового регионального продукта составляет 0,17%.

«20-30 лет назад в легпроме работало более 50 тысяч человек, а сейчас работает всего около 9 тысяч. Если взять валовый оборот, то каждый десятый рубль в те годы приносила легкая промышленность, сейчас это полпроцента, - отметил Глава республики Радий Хабиров. - Но легкая промышленность у нас выстояла, она есть и пережила безумно сложные годы».

Время перемен

В первые постсоветские десятилетия наш легпром перенес кризисные сокращения, но затем занял свою нишу на рынке и начал развиваться в перспективных для себя направлениях. Сегодня в этой сфере в Башкирии работает более 300 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Они производят не только одежду и обувь, но и широкий спектр товаров потребительского и производственно-технического назначения. Продукция легпрома республики применяется в автомобильной, авиационной, сельскохозяйственной, химической и других смежных отраслях.