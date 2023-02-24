Двукратный рост за 4 года: как в Башкирии возрождается самая проблемная отрасль промышленности?

В постсоветские годы легкая промышленность оказалась наиболее пострадавшей среди всех отраслей производства. Так, в Уфе в помещениях некогда успешных и крупных не только по региональным, но и общероссийским меркам швейных фабрик «Мир», «8 Марта», а также Уфимского хлопчатобумажного комбината открылись торговые центры. Сильнейший спад был отмечен в обувном и кожевенном производстве.
Схожие процессы происходили во всех регионах нашей страны. Кризис 1990-х годов нанес сильнейший удар по отечественному легпрому. Открытие внутреннего рынка привело к массовому притоку дешёвых импортных товаров. Отечественная продукция во многих случаях оказалась неконкурентоспособной по сравнению с иностранной, особенно из Турции и Китая. В итоге в 2003 году доля легпрома в общем объёме производства России составляла 1,4%, сократившись с 11,9% уровня 1990 года, то есть почти в десять раз.
Сейчас в мировом валовом продукте легкая промышленность занимает 6%, ее товарооборот за последние 10 лет увеличился более чем в 2 раза. На российский сегмент приходится всего 2 % мирового товарооборота. При этом его доля в ВВП страны составляет лишь 0,2%. Относительно небольшой удельный вес легпрома характерен и для Башкирии, где данный показатель в структуре валового регионального продукта составляет 0,17%.
«20-30 лет назад в легпроме работало более 50 тысяч человек, а сейчас работает всего около 9 тысяч. Если взять валовый оборот, то каждый десятый рубль в те годы приносила легкая промышленность, сейчас это полпроцента, - отметил Глава республики Радий Хабиров. - Но легкая промышленность у нас выстояла, она есть и пережила безумно сложные годы».
Время перемен
В первые постсоветские десятилетия наш легпром перенес кризисные сокращения, но затем занял свою нишу на рынке и начал развиваться в перспективных для себя направлениях. Сегодня в этой сфере в Башкирии работает более 300 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Они производят не только одежду и обувь, но и широкий спектр товаров потребительского и производственно-технического назначения. Продукция легпрома республики применяется в автомобильной, авиационной, сельскохозяйственной, химической и других смежных отраслях.
Среди успешно работающих предприятий можно назвать Нефтекамское производственное объединение искусственных кож, Комбинат рабочей одежды, «Уфимский трикотаж», Madyart, «Ишимбайский трикотаж», «С-принт» и целый ряд других.
С прошлого года на территории особой экономической зоны «Алга» предприятие «Аркада» шьет рабочую одежду. Сюда вложено уже почти 700 миллионов рублей. Скоро откроется цех по производству рабочих перчаток. Еще один резидент ОЭЗ «Алга» – предприятие ZASPORT шьёт спортивную экипировку для олимпийской сборной России. Он планирует запустить производство в марте 2023 года и занять нишу, которую освободили зарубежные фирмы.
Благодаря активной работе и инвестпроектам, за три первых квартала 2022 года республиканский легпром поставил на рынок продукции на сумму около 9,2 миллиардов рублей. Это на 1,7 миллиарда больше прошлогоднего уровня. По итогам года объем отгруженной продукции превысит 12,7 миллиардов рублей. К 2024 году 310-м указом Главы республики ставится задача достигнуть объема отгрузки в 16,8 миллиардов рублей, обеспечив двукратный рост по сравнению с уровнем 2020 года.
Что касается сложностей, то здесь, прежде всего, встают вопросы поставки тканей, фурнитуры, а также машин для пошива и обработки материалов, многие виды которых весьма сложны и высокотехнологичны.
По словам заместителя министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Дениса Гуркова, большая часть тканей поставляется в Башкирию дружественными странами – Китаем, Индией и Узбекистаном. Рассматривается вопрос о поставках тканей, нити и пряжи из Белоруссии.
В обеспечении качественной фурнитурой – молниями, пуговицами, заклепками до введения санкций ведущую роль играли европейцы. Сейчас произошла либо смена поставщиков с ориентацией в основном на азиатский сегмент, либо организация собственного производства.
Наиболее уязвимая часть – поставка сложного швейного оборудования, где в основном преобладает продукция немецких и японских компаний. Как уточнил Денис Гурков, в настоящее время налаживаются контакты с китайскими производителями, которые за последние годы сделали большой шаг вперед в производстве швейного оборудования. Там, где достойной замены найти не получиться, может использоваться схема параллельного импорта.
Меры поддержки
Залогом развития легкой промышленности Башкирии станет модернизация и обновление парка технологического оборудования различного профиля. Один из вариантов – субсидирование части затрат на приобретение оборудования для предприятий легпрома. Согласно принятому в 2020 году и рассчитанному на четыре года плану поддержки, швейные предприятия могут возместить до 30% затрат на закупку сырья и материалов, и до 50% - если сырье и материалы приобретены у республиканских производителей. Ежегодно на меры поддержки выделяется по 100 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному производителю, составляет 10 миллионов рублей.
«Благодаря господдержке предприятия легкой промышленности закупили новое дорогостоящее оборудование, - заявил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. - Это кругловязальные и плосковязальные машины, плоттеры, раскройные столы, многоголовочные вышивальные машины. В итоге за 2020-2021 годы получившие субсидию предприятия показали рост объемов отгруженной продукции до 31%, что привело к росту в целом по отрасли на 8,9%».
В 2022 году в условиях санкций, приведших к резкому росту цен на сырье и материалы, было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований со 100 до 140 миллионов рублей. Как подчеркнул министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, с освоением выделенных средств проблем не возникало, а по данным проведенного мониторинга, в 2022 году 45 предприятий приобрели 350 единиц швейного оборудования на общую сумму более 200 миллионов рублей.
«Наши предприятия благодаря этим и другим мерам поддержки шьют школьную форму, повседневную, офисную, спортивную и верхнюю одежду, джинсы, изготавливают обувь, - заявил Радий Хабиров. - Появляются новые рабочие места, есть понимание завтрашнего дня».
Нужно также отметить, что совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России Башкирия работает над созданием кластера легкой промышленности, который станет новым этапом в развитии отрасли.