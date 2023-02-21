Путин поручил скорректировать нормативную базу для организации закупок санитарных автомобилей

Президент страны Владимир Путин поручил правительству скорректировать нормативную базу для организации закупок санитарных автомобилей с комплектом диагностического оборудования.

«Они позволяют проводить диспансеризацию, профилактический осмотр непосредственно на предприятиях, в школах, учреждениях в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул глава государства.



По словам Владимира Путина, главный критерий не цифры в отчетах, а конкретные видимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи.