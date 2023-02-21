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Сегодня, 10:38

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии запустил календарь бизнес-событий

Партнерский материал
Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ
Фото:Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ

Информационный ресурс, полезный для предпринимателей республики - Календарь бизнес-событий, запустил на своем сайте Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Здесь сконцентрирована информация о важных и интересных мероприятиях для предпринимателей: бизнес-конференциях, семинарах, курсах, конгрессах и форумах.

Башкирия, с ее динамично растущими деловой активностью и инвестиционной привлекательностью, стала признанной площадкой проведения бизнес-форумов, выставок, конференций не только всероссийского, но и международного масштаба, в частности, таких знаковых событий, как инвестиционный сабантуй  «Зауралье» в Сибае, международная  неделя бизнеса в Уфе. Эксперты сходятся во мнении, что в Уфе формируется опорная площадка для бизнеса, который найдет точки развития сотрудничества с бизнесом в других странах. Данный ресурс поможет предпринимателям всегда оставаться в курсе важных событий. Его создание - часть реализуемой фондом новой стратегии развития – кластерной экосистемы для бизнеса. Это позволит не только повысить осведомленность предпринимательского сообщества о предстоящих событиях, но и повысить деловую активность в регионе. 

«К участию в проекте «Календарь бизнес-событий» приглашены руководители региональных органов власти, субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественные организации и ассоциации. Полагаю, что созданный нами ресурс, на площадке Фонда – института инфраструктуры поддержки бизнеса, гармонично дополнит деловую информационную повестку региональных органов госвласти», - прокомментировала генеральный директор Фонда Элиана Саитова.

В календаре уже представлена информация о мероприятиях республиканских министерств внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности, торговли и услуг, госкомитетов РБ по конкурентной политике, по молодежной политике, регионального центра поддержки экспорта, агентства РБ по предпринимательству, Уфимского фонда развития и поддержки предпринимательства, БРО ОО «Деловая Россия», ассоциации женщин-предпринимателей. Перечень мероприятий ежедневно пополняется.

Сайт Фонда: https://fondmb.ru/

Автор:Роман Якимчук
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