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Сегодня, 13:48

Андрей Назаров рассказал о важных проектах развития башкирского Зауралья

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

Председатель правительства Башкортостана Андрей Назаров 18 февраля побывал с рабочим визитом в городе Сибай. Премьер-министр принял участие в заседании Совета городского округа и торжественном мероприятии, посвященном итогам работы за 2022 год, а также посетил несколько социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, по региональной оценке эффективности деятельности муниципальных администраций Сибай занимает первое место по демографическому и социальному развитию. В городе один из самых низких уровней безработицы в республике. Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования: в прошлом году завершена реконструкция Сибайской филармонии (за четыре года в проект вложено свыше 540 млн рублей), предусмотрена разработка проектной документации на реконструкцию школы № 6.

- Сибай был и остается столицей башкирского Зауралья. Его «системообразующая» роль закреплена в Стратегии развития Зауралья до 2030 года. В ее рамках предусмотрена реализация 69 ключевых мероприятий с объемом инвестиций почти в 176 млрд рублей. По многим из них идет активная работа, — отметил премьер-министр.

Андрей Назаров рассказал о нескольких крупнейших проектах, включенных в Стратегию. Один из них — строительство железнодорожной линии «Сибай-Подольск-Новорудная» протяженностью почти 160 км. Эта железная дорога создаст прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа. Планируемый грузооборот составит до 4 млн тонн ежегодно.

- Строительство этой железнодорожной ветки имеет особое значение для всей страны. Она дублирует загруженный Челябинский железнодорожный узел, укорачивая при этом связь с соседними странами и регионами. В марте мы планируем завершить разработку технико-экономического обоснования строительства этой железнодорожной линии, сейчас прорабатываем ее трассировку. Проект этот, безусловно, высокобюджетный, предварительная стоимость — 116 млрд рублей. Поэтому сейчас совместно с компанией «ИнфраВЭБ» мы работаем над определением финансовой модели, которая позволит воплотить его в жизнь, — сказал Андрей Назаров.

Еще один проект, о котором упомянул премьер-министр, — ввод новой подстанции классом напряжения 500 киловольт, которая решит проблему энергодефицита и существенно усилит инвестиционные возможности Зауралья. Работа ведется совместно с «Башкирской генерирующей компанией» и «Башкирэнерго», запуск подстанции запланирован на 2026 год.

В числе других проектов по развитию башкирского Зауралья — создание в Сибае сервисных центров по ремонту карьерных самосвалов и машин для подземных работ компаниями «БелАЗ» и «МоАЗ», разработка Худолазского месторождения известняков в партнерстве с компанией «Ласселсбергер», передача обогатительной фабрики другим предприятиям для восстановления работы.

Андрей Назаров отметил, что итоги прошедшего года свидетельствуют о стабильном развитии экономики и социальной сферы.

- В Сибае практически на прежнем уровне удалось сохранить промышленное производство (отгрузка товаров собственного производства – 98,8%, в том числе в промышленном секторе – 98,1%). Более чем на 40% увеличился объем жилищного строительства (введено 19 тысяч кв. м жилья). Отремонтировано 12 км дорог, в их числе – Индустриальное шоссе и дорога в поселке Туяляс. Совместно с оператором связи мы обеспечили устойчивой мобильной связью более 100 км трассы Сибай-Акъяр, — сказал Андрей Назаров. - Сибай имеет большие перспективы для развития. Задачи перед нами стоят сложные, и важно понимать, что их успешное решение зависит от каждого из нас. Мы должны сделать Сибай городом, в котором хочется жить и работать.

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов в своем докладе сделал акцент на теме инвестиционной активности.

По его словам, в течение последних трех лет в Сибае стабильно растут инвестиционные вложения – за это время объем инвестиций увеличился на 80%. За 9 месяцев 2022 года инвестиции выросли в 2,3 раза и составили более 2,4 млрд рублей. Причем почти весь объем приходится на внебюджетный сектор, что очень важно. Сейчас в городе реализуются 5 инвестиционных проектов на сумму 5 млрд рублей. Рустам Муратов также отметил положительную динамику в развитии предпринимательства в Сибае, особо подчеркнув значение всероссийского инвестиционного форума «Зауралье».

Об итогах работы в 2022 году также рассказали на заседании совета глава администрации города Азамат Юлдашбаев, председатель городского совета Владимир Косарев и начальник отдела МВД России по г. Сибай Ришат Баймурзин.

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