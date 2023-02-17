Инвесторам предлагается площадка под придорожный сервис на трассе Уфа-Бирск-Янаул

В Башкирии инвесторам предлагается участок на значимой региональной дороге Уфа-Бирск-Янаул под развитие придорожного сервиса, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Площадь участка — 2 га, расположен он неподалеку от Бирска и обеспечена возможностью присоединения к газопроводу и электросетям, а также — примыкания к трассе. Здесь проходит высокий транспортный трафик — более 2 тыс. автомашин в сутки.

Как сообщал Башинформ, для инвесторов, решивших вложиться в сферу придорожного сервиса, действуют особые льготы — они могут получить землю в аренду без торгов, возмещение части затрат, налоговые льготы. Для вхождения в перечень приоритетных инвестпроект должен соответствовать ряду условий: объем инвестиций — не менее 50 млн руб., количество новых рабочих мест — не менее 25. Для Зауралья порог вхождения снижен до 10 млн руб.. Программа развития придорожного сервиса, запущенная в республике в 2020 году, ставит задачу построить до 2024 году 1000 новых объектов и модернизировать столько же имеющихся до соответствия современным требованиям.