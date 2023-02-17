Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
-0.37
82.98
-2.16
-21 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 23:43

Инвесторам предлагается площадка под придорожный сервис на трассе Уфа-Бирск-Янаул

В Башкирии инвесторам предлагается участок на значимой региональной дороге Уфа-Бирск-Янаул под развитие придорожного сервиса, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Площадь участка — 2 га, расположен он неподалеку от Бирска и обеспечена возможностью присоединения к газопроводу и электросетям, а также — примыкания к трассе. Здесь проходит высокий транспортный трафик — более 2 тыс. автомашин в сутки.

Как сообщал Башинформ, для инвесторов, решивших вложиться в сферу придорожного сервиса, действуют особые льготы — они могут получить землю в аренду без торгов, возмещение части затрат, налоговые льготы. Для вхождения в перечень приоритетных инвестпроект должен соответствовать ряду условий: объем инвестиций — не менее 50 млн руб., количество новых рабочих мест — не менее 25. Для Зауралья порог вхождения снижен до 10 млн руб.. Программа развития придорожного сервиса, запущенная в республике в 2020 году, ставит задачу построить до 2024 году 1000 новых объектов и модернизировать столько же имеющихся до соответствия современным требованиям.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика