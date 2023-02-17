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Вчера, 17:20

«Башнефть» в 2022 году полностью восполнила запасы нефти и газа

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в 2022 году прирастила запасы нефти и газа в объеме 20,6 млн тонн категории AB1C1.

Полученные результаты превысили объем годовой добычи и полностью восполнили ресурсную базу компании. Это удалось обеспечить благодаря геологоразведочным работам и переоценке запасов уже разрабатываемых месторождений.

Так, в 2022 году «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях Республики Башкортостан, Оренбургской области и ХМАО.

Кроме того, в 2022 году геологи АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» открыли два новых месторождения нефти в Республике Башкортостан.

Одно из них названо в честь Мунира Галлямова, инженера-нефтяника и ветерана «Башнефти». На этом месторождении притоки нефти и газа получены сразу с пяти продуктивных пластов, залегающих на глубинах менее 2 километров.

Скважина на еще одном новом месторождении Башкирии – Покровском - дала промышленный приток нефти в объеме почти 14 тонн в сутки.

«Открытие Покровского месторождения стало результатом успешного бурения поисковой скважины в своде Покровского рифового массива. Он образовался на дне древнего моря, покрывавшего территорию республики 300 млн лет назад. При этом глубина залегания углеводородов составила всего около 400 метров, что значительно повышает рентабельность добычи»,
прокомментировали в «Башнефти».

Как отмечают в компании, работа по восполнению запасов углеводородного сырья ведется совместно с «РН-БашНИПИнефть» – научно-исследовательским и проектным институтом «Роснефти». Специалисты института осуществляют анализ и переработку всех полученных геологических данных при помощи самых современных импортонезависимых технологических и программных решений «Роснефти».

В 2021 году «Башнефть» нарастила запасы нефти по категории AB1C1 на 43,2 млн тонн, что позволило восполнить годовую добычу на 305%. Также по итогам 2021 года специалисты «Башнефти» открыли 100 новых продуктивных залежей в Республике Башкортостан, Оренбургской области и Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Извлекаемые запасы на перечисленных залежах составили более 6 млн т.н.э.

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