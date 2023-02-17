«Башнефть» в 2022 году полностью восполнила запасы нефти и газа

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в 2022 году прирастила запасы нефти и газа в объеме 20,6 млн тонн категории AB1C1.
Полученные результаты превысили объем годовой добычи и полностью восполнили ресурсную базу компании. Это удалось обеспечить благодаря геологоразведочным работам и переоценке запасов уже разрабатываемых месторождений.
Так, в 2022 году «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях Республики Башкортостан, Оренбургской области и ХМАО.
Кроме того, в 2022 году геологи АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» открыли два новых месторождения нефти в Республике Башкортостан.
Одно из них названо в честь Мунира Галлямова, инженера-нефтяника и ветерана «Башнефти». На этом месторождении притоки нефти и газа получены сразу с пяти продуктивных пластов, залегающих на глубинах менее 2 километров.
Скважина на еще одном новом месторождении Башкирии – Покровском - дала промышленный приток нефти в объеме почти 14 тонн в сутки.
Как отмечают в компании, работа по восполнению запасов углеводородного сырья ведется совместно с «РН-БашНИПИнефть» – научно-исследовательским и проектным институтом «Роснефти». Специалисты института осуществляют анализ и переработку всех полученных геологических данных при помощи самых современных импортонезависимых технологических и программных решений «Роснефти».
В 2021 году «Башнефть» нарастила запасы нефти по категории AB1C1 на 43,2 млн тонн, что позволило восполнить годовую добычу на 305%. Также по итогам 2021 года специалисты «Башнефти» открыли 100 новых продуктивных залежей в Республике Башкортостан, Оренбургской области и Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Извлекаемые запасы на перечисленных залежах составили более 6 млн т.н.э.