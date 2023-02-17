«Башнефть» в 2022 году полностью восполнила запасы нефти и газа

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в 2022 году прирастила запасы нефти и газа в объеме 20,6 млн тонн категории AB1C1.

Полученные результаты превысили объем годовой добычи и полностью восполнили ресурсную базу компании. Это удалось обеспечить благодаря геологоразведочным работам и переоценке запасов уже разрабатываемых месторождений.

Так, в 2022 году «Башнефть» открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях Республики Башкортостан, Оренбургской области и ХМАО.

Кроме того, в 2022 году геологи АНК «Башнефть» и «Башнефть-Добычи» открыли два новых месторождения нефти в Республике Башкортостан.

Одно из них названо в честь Мунира Галлямова, инженера-нефтяника и ветерана «Башнефти». На этом месторождении притоки нефти и газа получены сразу с пяти продуктивных пластов, залегающих на глубинах менее 2 километров.

Скважина на еще одном новом месторождении Башкирии – Покровском - дала промышленный приток нефти в объеме почти 14 тонн в сутки.