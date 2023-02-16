В Башкирии на «Инвестчасе» обсудили проекты в промышленности, торговле и здравоохранении

16 февраля в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Инвестиционный час». На нём рассмотрели новые проекты в промышленности, торговле и здравоохранении.

О планах по строительству в Благовещенске оптово-распределительного центра для маркетплейса OZON рассказал заместитель генерального директора компании «Ромекс-Кубань» Константин Томенко.

Речь идёт о возведении на ТОСЭР «Благовещенск» складских помещений класса А общей площадью 93 тысячи кв. м. Объём инвестиций при этом составит 6 млрд рублей.

Инициативу реализуют в несколько этапов. В 2023 году строители начнут подготовительные и монтажные работы. А в 2024 году планируют сдать первую очередь центра на 60 тысяч кв. м.

– Проект большой и, безусловно, интересный. Прошу коллег из министерств организованно сопровождать инвестора до завершения строительства и начала работы логистического центра, – сказал Радий Хабиров.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Администрация Благовещенского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.

Генеральный директор компании «РемДизельСнаб» Геннадий Кузнецов представил проект расширения производственных мощностей по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Предприятие работает в Белебее с 2021 года и специализируется на модернизации тракторной техники.

В рамках проекта инвестор планирует направить 152 млн рублей на приобретение дополнительных помещений, технологического оборудования и погрузочных машин. Часть станков и инженерных систем уже закупили и монтируют на будущих участках производства.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов отметил, что с ростом технического парка аграриев региона увеличиваются и объёмы обслуживания техники. Поэтому новые мощности будут загружены.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного. Фонд развития промышленности Башкортостана предоставит льготный заём на его реализацию. Также инвестору возместят часть затрат на закупку оборудования.

Директор компании «Технопром» Айдар Юсупов рассказал о проекте создания в Дёмском районе Уфы современного станкостроительного завода. На нём будут изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей.

В новое производство планируют вложить 332,7 млн рублей. Это позволит создать 35 рабочих мест. В перспективе на территории завода также организуют стартап-студию, на базе которой совместно с Фондом содействия инновациям займутся реализацией инициатив в области станкостроения.

На площадке уже установили часть технологического оборудования и изготовили опытные образцы станков.

Руководитель региона пожелал удачи в реализации проекта.

– Очень здорово, что вы идёте в этом направлении. Станкостроение – непростая отрасль, но республика готова оказать всю необходимую поддержку, – сказал Радий Хабиров. – Такие молодые и компетентные ребята, как вы, двигают нашу промышленность вперёд.

Инвестиционный комитет Башкортостана присвоил проекту статус приоритетного. Республиканский Фонд развития промышленности также предоставит льготный заём на полноценный запуск производства.

Глава региона также поручил Минпромэнерго Башкортостана организовать совещание со станкостроителями республики и обсудить актуальные вопросы развития этого направления.

На совещании также рассмотрели социально ориентированный проект по организации производства средств реабилитации. О реализации этой инициативы рассказал директор научно-внедренческого предприятия (НВП) «Орбита» Марсель Гиниятуллин.

Уфимское предприятие изготавливает различное медоборудование с 1992 года, имеет собственное конструкторское бюро. Действующая площадка загружена уже на 90 процентов. Ежегодно на заводе выпускают порядка 1200 аппаратов медицинского назначения. В их числе – средства реабилитации, механотерапии, лечения позвоночника.

В ноябре 2022 года Глава Башкортостана посетил НВП «Орбита» и ознакомился с различными медицинскими тренажёрами.

По итогам реализации проекта годовой выпуск аппаратов планируют довести до 2400 единиц. Объём вложений – 200 млн рублей.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного. Фонд развития промышленности Башкортостана предоставит инвестору льготный заём на реализацию инициативы.