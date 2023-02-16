Инфляция в Башкирии в январе составила 0,7% к декабрю

Рост потребительских цен на товары и услуги в Башкирии в январе составил 0,7% к декабрю, по РФ — 0,8%, сообщает Башстат.

Продовольствие:

— молоко пастеризованное — +1,9% за месяц, творог — +1,4%, сметана — +0,4%,

— хлеб и хлебобулочные изделия — -0,3%, макароны и крупы — -2,6% (а гречка подешевела даже на 7%),

— яйца — -0,9%, сахар — -2,7%,

— рыба — до +3,6%, вареная колбаса и сосиски — +5%,

— картофель — +11,6%, борщевой набор — до +26%,

— фрукты подорожали до +12,6%, кроме апельсинов, которые наконец подешевели (-3,6%),

— лидеры по сезонным скачкам цен, как всегда — огурцы (+40%) и помидоры (+32%).

В непродовольственном секторе прирост цен на золотые ювелирные изделия из золота составил 3,5%. Индексы цен на одежду, трикотажные изделия и обувь варьировали от -7,5% (сапоги женские зимние) до +3,7% (брюки женские), электротовары и бытовые приборы — от -2,2% (стиральная машина) до +2,4% (миксер, блендер), строительные материалы — от -4,8% (плиты древесностружечные) до +2,3% (краски масляные), моющие, чистящие средства, парфюмерно-косметические товары и галантерею — от -5,6% (мыло туалетное жидкое) до +2,7% (гель для душа).

Табачные изделия стали дороже на 1,3%, смартфоны, наушники беспроводные, смарт-часы и телевизоры — на 0,6-3%, санитарно-гигиенические маски, тонометры и термометры электронные — на 1,6-2,2%, свежесрезанные цветы — на 6,9%.

На медикаменты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), цены в среднем повысились на 1,8%, лекарства, не входящие в список ЖНВЛП — на 2,2%.